Adil en Bilall scoren met ‘Ms. Marvel’: «Hollywood en de grote fabrieken zoals Marvel hebben ons altijd al doen dromen»

Wie is jullie favoriete superheld?

Adil El Arbi: «Als jong gastje was ik een grote fan van Batman. Moeilijk om beter te doen dan Michael Keaton!»

Bilall Fallah: «Maar sindsdien is het Spider-Man geworden. En Deadpool!» ( lacht )

Lazen jullie als kind strips?

Adil: «We zijn vooral opgegroeid met de tekenfilmseries van de jaren 1990, zoals ‘X-Men’. Die spraken ons meer aan.»

Bilall: «De strips van onze jeugd waren in de eerste plaats Belgisch. ‘Suske en Wiske’, ‘Kuifje’, ‘De Kleine Robbe’, ‘Kiekeboe’, ‘Jommeke’, we hebben ze allemaal verslonden.»

Jullie droomden er al langer van om binnen te dringen in het Marvel Cinematic Universe (MCU). Waarom viel jullie keuze op de serie ‘Ms Marvel’?

Adil: «Hollywood en de grote fabrieken zoals Marvel hebben ons altijd al doen dromen. Voor kleine Belgen zoals wij is meespelen in zo’n zot universum echter ongeveer even vergezocht als ontdekken dat je superkrachten hebt, zoals Kamala in de serie. Zij droomt ervan om samen met Captain Marvel deel uit te maken van de Avengers. Voor de actrice is het trouwens niet anders, hé! Dit is de allereerste rol voor Iman Vellani, en haar favoriete film is ‘Iron Man’. Kevin Feige (de sterke man achter de Marvelstudio, nvdr.) is haar grote idool. Ze had nooit durven denken dat ze ooit een deel zou zijn van die wereld, en nu staat ze plots in de schijnwerpers. De link tussen ons verhaal en dat van Kamala is duidelijk. Zij voelt zich bovendien verscheurd tussen twee culturen, de Amerikaanse en de Pakistaanse, wat ons ook heeft doen nadenken over onze Belgisch-Marokkaanse identiteit.»

Hoe blijf je jezelf als je in zo’n enorme machine moet meedraaien?

Adil: «Kevin Feige toonde zich heel open en heeft ons aangemoedigd om vast te houden aan onze eigen stijl. Dat zie je het best in de stukjes animatie in de serie, zoals de openingsscène. Daar zet onze heldin de hete hangijzers van het MCU nog eens op een rijtje, alsof ze op school figuurtjes heeft ontworpen met kladpapier. Dat stond niet in het scenario. We hadden een beetje schrik dat Marvel onze ideeën zou verwerpen, maar in grote lijnen hebben ze ons gezegd dat we ervoor moesten gaan. Zolang het maar niet te ver was! ( lacht ) Voor de rest hebben we ook onze vaste DoP (cameraman, nvdr) Robrecht Heyvaert aan boord kunnen halen. Op die manier konden we onze visuele gevoeligheid erin verwerken.»

Bilall: «Je moet er alleen rekening mee houden dat je onmogelijk te weten zult komen wat er op stapel staat in de andere films en series van het MCU. Zelfs niet wat Kamala betreft buiten onze serie. Als je zegt dat je bepaalde informatie nodig hebt om een dialoog te schrijven of om een grapje te maken, krijg je als antwoord dat het allemaal oké is. Als je buiten de lijntjes gaat, zullen ze het wel zeggen. Zonder daarom uit te leggen waarom je iets niet mag doen natuurlijk. Het is allemaal topgeheim!»

Hoe zou je Kamala, alias Ms Marvel, omschrijven?

Adil: «We hebben beslist om het personage uit de stripserie te vermengen met onze eigen persoonlijkheid en die van Iman Vellani. Ze is met andere woorden een tof meisje dat nog haar plaats zoekt in het leven. Ze probeert cool te zijn, maar dat maakt haar vooral heel onhandig. Ze doet ons denken aan hoe wij waren als 15-jarigen. Wij wisten ook niet goed hoe we ons moesten gedragen om interessant te lijken. We maakten onszelf doorgaans belachelijk, moet ik toegeven. ( lacht ) Maar Kamala heeft ook een groot hart, ze begrijpt wat goed is en wat niet, en ze ziet haar familie en vrienden doodgraag. Zij geeft de serie haar charme.»

Jullie volgende project is de film ‘Batgirl’. Opnieuw een verhaal over een superheldin, maar deze keer voor de concurrerende studio DC. Dat gaat zomaar?

Adil: «Wij vinden het alvast een hele eer dat we het mogen doen. We zijn superenthousiast. Er zijn maar twee regisseurs die het ons hebben voorgedaan: Joss Whedon (‘Avengers’ en ‘Justice League’, nvdr) en James Gunn (‘Guardians of the Galaxy’ en ‘The Suicide Squad’, nvdr). That’s it! We hopen dat de fans het ons niet kwalijk zullen nemen. ( lacht ) Enfin, we hopen vooral dat we aan hun verwachtingen zullen voldoen.»

‘Ms Marvel’ is beschikbaar op Disney+.

Review ****

Eindelijk goed nieuws uit het MCU (Marvel Cinematic Universe), en het komt zowaar van een Belgisch duo! Met hun gepolijste visuele stijl vinden Adil El Arbi en Bilall Fallah (‘Patser’, ‘Bad Boys for Life’) de Marvel-formule niet opnieuw uit, maar ze geven ze wel een zwierige verjongingskuur. De serie ‘Ms Marvel’ volgt de avonturen van Kamala, een 16-jarig Amerikaans-Pakistaans meisje dat een grote fan is van de Avengers. Ze is het echter gewoon om daarover te liegen tegen haar ouders, die willen dat ze eindelijk volwassen wordt. En dan ontdekt ze dat ze zelf over superkrachten beschikt. Vergeet de eindeloze actiescènes die de Marvel-films vaak zo vermoeiend maken, ‘Ms Marvel’ staat met beide voeten op de grond en presenteert een extreem innemend hoofdpersonage. Kamala is zo eigengereid en charmant dat de serie eerder neigt naar een teen movie. De animatiescènes zetten haar dromerige verbeelding in de verf en de onconventionele humor van de figuren rond haar werkt perfect, met een speciale vermelding voor de studiebegeleider, vertolkt door queer humorist Jordan Firstman. Geloof ons, we hebben het laatste nog niet gehoord van Ms Marvel!