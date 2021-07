We wisten het al langer, maar filmmaker Ridley Scott is druk aan de slag met een nieuwe film. ‘House of Gucci’ vertelt het verhaal van Patrizia Reggiano, die in 1995 haar ex-man Maurizio Gucci vermoordde. Gucci was de kleinzoon en erfgenaam van Guccio Gucci, de oprichter van het wereldberoemde luxemerk en de moord trok dan ook heel wat media-aandacht.