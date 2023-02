Veilinghuis Sotheby’s brengt meesterwerk Rubens even terug naar België

Veilinghuis Sotheby’s heeft dinsdag aangekondigd dat het meesterwerk Portret van een man als de god Mars van Peter Paul Rubens in mei in New York geveild wordt. Voor de gelegenheid stelt het veilinghuis het schilderij exclusief tentoon in haar Brusselse vestiging op de Louizalaan. Het meesterwerk heeft een geschatte waarde van 20 tot 30 miljoen dollar.

Rubens zou het werk rond 1620 in België geschilderd hebben. Het Portret van een man als de god Mars toont een onbekende man met een wapenschild, een leeuwenmantel en een kenmerkende helm in dolfijnenkop. Het werk is een perfecte weerspiegeling van Rubens’ liefde voor de klassieke oudheid. De obsessie voor mythes, legendes en kunst uit die periode kwam tot stand toen hij op zijn 23ste, in 1600, naar Italië reisde. De helm in dolfijnenkop zou Rubens ook zelf in zijn bezit gehad hebben.

Vlaamse directheid

«Hier zien we hoe Rubens zijn diepgaande kennis van de klassieke literatuur en kunst combineert met Vlaamse directheid en een sterke knipoog naar Titiaan en de Italiaanse Renaissance. Zo herschrijft hij fundamenteel de taal van de 17e-eeuwse Vlaamse schilderkunst», zegt Christopher Apostle, Sotheby’s Head of Old Master Paintings in New York.

Het meesterwerk is sinds 2002 onderdeel van de Fisch David Collection. Het prachtige portret wordt nu een hoogtepunt van de Modern Evening Sale in New York. Door het tijdloze gevoel van het meesterwerk, wordt het samen met modernere werken geveild. De laatste keer dat het Portret van een man als de god Mars onder de hamer ging was in 2000, toen voor ‘slechts’ 8,25 miljoen dollar.