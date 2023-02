UITTIPS. Iraanse cultuurtrip, unieke muziekavond en een Griekse halfgod

Expo

Theodoor Rombouts

nog t.e.m. 23/04

Check de eerste solotentoonstelling van schilder Theodoor Rombouts ter gelegenheid van de 225ste verjaardag van het MSK, het oudste museum van ons land. Rombouts was een Antwerps kunstenaar die Rubens’ kunststijl combineerde met die van Caravaggio. Op zijn schilderijen zie je muzikale en vrolijke taferelen met voornamelijk de kleuren rood, blauw en paars. Nog een interessant weetje: Rombouts laat bepaalde figuren, zoals zijn vrouw, terugkeren in zijn schilderijen - dus wie weet spot je iemand wel meerdere keren. Speur je mee?

Festival

Moussem Cities Teheran

nog t.e.m. 5/03

Laat je onderdompelen in de Iraanse cultuur met Moussem Cities Teheran. Het festival legt de nadruk op Teheran, het culturele en commerciële hart van Iran met wel meer dan 10 miljoen inwoners. Neem een kijkje in de expo Continuous City van Golrokh Nafisi. Hier zie je met de hand geborduurde doeken en muurtekeningen. Die verwijzen naar de steden die Nafisi heeft bezocht tussen 2017 en 2021, waaronder Teheran en Brussel. Ook de actuele gebeurtenissen in Iran krijgen een plaats in de expo. Daarnaast kan je zaterdag kijken naar de theatervoorstelling ‘A in the role of B, when C didn’t make it’. Tijdens dit stuk maken vier mannen een reis door de tijd, waarin ze je de evoluties en tradities van het Iraanse theater tonen. Tijd om meer van de Iraanse cultuur te ontdekken!

Film

The Banshees of Inisherin

25 & 26/02

Een tragikomedie in een luguber jasje: dat is ‘The Banshees of Inisherin’ van Oscarwinnaar Martin McDonagh. De film speelt zich af aan de westkust van Ierland met in de hoofdrollen Pádraic (Colin Farrell) en Colm (Brendan Gleeson). Colm en Pádraic zijn al hun hele leven vrienden, tot Colm abrupt een punt zet achter die vriendschap. Waarom? Colm zou Pádraic simpelweg niet meer leuk vinden. Zo dreigt Colm zelfs zijn eigen vingers af te snijden als Pádraic hem durft lastig te vallen. En Colm speelt begot viool, dus die kan zijn vingers wel gebruiken. Maak je klaar voor een spannende beleving met een lach en een traan in Kinepolis Antwerpen.

Concert

Tsubasa Hori & Indrė Jurgelevičiūtė

25/02

Op zoek naar een unieke muziekavond? Die krijg je zondag voorgeschoteld met de Japanse Tsubasa en Litouwse Indré, allebei sterk aanwezig op de Vlaamse podia. Tsubasa is een taiko-drummer: taiko’s zijn drums die onderdeel vormen van het Japanse traditioneel theater. Indré daarentegen is zangeres en speelt kanklés, een Litouws tokkelinstrument. Ze combineert jazz en folk met hedendaagse klanken en wekt zelfs een beetje magie op. Voor deze ene keer hoor je Japanse en Litouwse muziek in een gezamenlijk verhaal, vertrekkend vanuit eigen traditie en thuisland. Om samen bij weg te dromen...

Theater

Orfeus

25/02

Je hebt misschien al gehoord van Orfeus, de Griekse halfgod die zijn gestorven vrouw probeert terug te halen uit de onderwereld. Zij mag terugkeren van de goden, op voorwaarde dat hij op de terugweg niet achterom kijkt. En daarover gaat het stuk Orfeus ook, gerealiseerd én vertolkt door Koen De Graeve. Zo kijkt De Graeve wél achterom en keert hij terug naar het verleden, onder andere naar de Sinterklaasavond bij zijn gezin. Twee uur lang vraagt hij zich af wie hij is en zet hij zijn gedachten en twijfels op een rijtje. Op de achtergrond: live muziek van het vijftienkoppige orkest van Flat Earth Society Orchestra. Oh ja, bereid je ook voor op een buikdansende Koen. Dat wil je toch niet missen!

