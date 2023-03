SPOT ON. BLOND: «We zijn een soort edgy K3»

Metro draagt ontluikend muzikaal talent van eigen bodem een warm hart toe. Daarom zetten we regelmatig artiesten in de schijnwerpers die verborgen zitten in het rijke Belgische muzieklandschap, onder de radar van het massapubliek. Vandaag is het woord aan de Antwerpse girlband BLOND, die Nederlandstalige synthpop bedrijft.

Wie is BLOND?

Linde Notenbaert: «BLOND brengt originele elektropopshows vol humor en verrassingen. Het is een project dat is ontstaan uit liefde voor muziek, tekst, performance en vooral ook voor mekaar. We wonnen vorig jaar de Nekka-wedstrijd en hebben afgelopen zomer ook bij Jong Muziek op Theater Aan Zee gestaan.»

Beschrijf de origin story van jullie muzikale project.

Fien Van der Aa: «BLOND is ontstaan tijdens de coronacrisis. We volgden alle drie samen kleinkunst aan het Conservatorium in Antwerpen. De avond voor de eerste lockdown deed bassiste Caitlin een bekentenis aan ons: ze droomt al jaren van een girlband. Waarom ziet ze alleen maar mannenbands de show stelen, als de muzikanten naar wie ze zelf het meest opkijkt vrouwen zijn? Een paar weken later werd BLOND geboren.»

Hoe onderscheiden jullie zich van de grijze massa?

Caitlin Talbut: «BLOND is een nooit eerder geziene formule. Drie jonge vrouwelijke frontzangeressen – een soort edgy K3 – die elkaar instrumentaal begeleiden.»

Fans van welke gevestigde artiesten zouden jullie muziek weleens kunnen smaken?

Caitlin: «We zouden durven zeggen: De Jeugd Van Tegenwoordig, Merol en Kimbra.»

Welke eigen song zouden jullie bestempelen als jullie ‘signature song’?

Fien: «‘Alles Moet Groter’, het eerste nummer dat we samen schreven. Toen we voor de eerste keer naar de afgewerkte versie luisterden, waren we alle drie in tranen. Het nummer bevat de maatschappijkritiek én de emotionaliteit die onze muziek typeert.»

Wat is jullie grootste muzikale ambitie?

Linde: «Ooit willen we op het podium van het Eurovisiesongfestival staan.»

Deze peeps verdienen een shout-out:

Caitlin: «Toevallig zijn dat allemaal familieleden van onze toetseniste Linde. Ten eerste, grote broer Sander Notenbaert. Hij is onze producer, geluidsman, chauffeur, algemeen adviseur en problemenoplosser. Verder niet te vergeten: de grootouders. Hun goed geïsoleerde vintage zolder is ons repetitiekot. Daar krijgen we tomatensoepjes, kaaskroketten en pannenkoeken tijdens onze pauze, en worden we voor elke show met trots uitgezwaaid. We hebben in het verleden andere repetitieruimtes geprobeerd. Geen enkele kon tippen aan de zolder van moemoe en vovo.»

BLOND speelt op 6 april in Trix in Antwerpen (als voorprogramma van Echo Beatty) en op 28 april in de Lotto Arena in Antwerpen (als gastartiest tijdens de Nekka-Nacht).