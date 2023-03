De makers van Scream: «We hebben ons laten gaan bij deze film»

‘Scream’ is nu al aan aflevering zes toe. Wat voor nieuws wilden jullie deze keer opvoeren?

Matt Bettinelli-Olpin: «Met de vorige film vonden we de koers die we wilden varen. Het mechaniekje van de tweede fase van de saga was gelanceerd, en we konden er een nieuwe weg mee inslaan. Vergelijk het met het verschil tussen de eerste en de tweede ‘Scream’. We hebben nagedacht over de sequels die we echt goed vinden, zoals ‘Terminator 2’ of ‘Aliens’. Die twee films van James Cameron kozen een richting die radicaal anders was dan het origineel.»

‘Scream VI’ is bloederiger en wreder dan de vorige film. Was er veel druk om jullie te overtreffen?

Tyler Gillett: «Het klopt dat we ons hebben laten gaan bij deze film. Tijdens de opnames drijven we de horror sowieso altijd zo ver mogelijk, en tijdens de montage proberen we dat geweld dan zo goed mogelijk te doseren. Maar eerlijk gezegd denk ik dat er een andere reden is waarom de nieuwe film zo eng is: het publiek is intussen gehecht aan de personages die we de vorige keer voorgesteld hebben. De kijker voelt zich dus meer betrokken bij wat hen overkomt. Melissa Barrera, Jenna Ortega, Jasmin Savoy Brown en Mason Gooding hebben de fakkel volledig overgenomen. Ze hoeven niet onder te doen voor Courteney ( Cox, nvdr ) of Hayden ( Panettiere, eerder al te zien in ‘Scream 4’, nvdr ). Dat gezegd zijnde hebben we Ghostface zelden zo meedogenloos en fit gezien als hier. Hij straalt bijzonder veel dreiging uit.»

Courteney Cox is de enige die nog overblijft van de oorspronkelijke groep acteurs. Is dat de reden waarom ze een gloriemoment krijgt?

Foto’s Sony

Matt: «Courteney was bijzonder enthousiast toen ze die scène ontdekte in het script, en ze heeft zich helemaal gegeven. Ze kwam heel goed voorbereid aan op de set en had duidelijk zich om zich te amuseren. Het is de eerste keer in zes films dat haar personage de moordenaar aan de lijn krijgt. Ongelooflijk als je erbij stilstaat. Het maakte die scène des te specialer. We waren erbij toen ze Roger Jackson ontmoette ( die sinds de eerste ‘Scream’ de stem van de killer speelt, nvdr ). Courteney had nooit eerder met hem samengewerkt. Dat was even cool als fascinerend.»

Kevin Williamson, die de eerste ‘Scream’-films geschreven heeft, verklaarde onlangs dat het DNA van de saga het product is van zijn ervaring als homoseksuele tiener. Denken jullie dat die ondertoon er nog steeds in zit?

Tyler: «Daar hebben we het vaak over met Kevin. Zijn ervaring als queer adolescent is één van de redenen waarom hij de films wou schrijven. Vooral het personage van Sidney ( gespeeld door Neve Campbell, nvdr ). Ze wil een rustig leven leiden maar door de constante dreiging moest ze voortdurend bij de pinken blijven. In de eerste films is dat niet heel expliciet, maar het raakte duidelijk een gevoelige snaar bij een deel van het publiek. Wij hadden het geluk dat we in de vijfde film het personage van Mindy konden introduceren. Zij is openlijk homo maar is ook de superhorrorfan die bij deze films hoort. In elke vriendengroep heb je wel zo iemand. Ze kent de geschiedenis van de slasherfilm van voor tot achter en is zo’n beetje de gids voor de anderen. Ze herinnert hen eraan dat ze in een film zitten en dat ze bepaalde regels moeten volgen. Geen wonder dat de fans dol zijn op haar!»

‘Scream VI’ verlaat Woodsboro en trekt naar New York. Welke impact heeft de grootstad op het verhaal?

Tyler: «New York kneedt de identiteit van de film. Door van decor te veranderen konden we met een frisse blik kijken naar alle mogelijkheden die ‘Scream’ ons bood. Door die nieuwe setting zit er een nervositeit in die je niet noodzakelijk had in Woodsboro, het kleine stadje waar het allemaal begonnen is. Het resultaat is brutaler maar ook kitscheriger en op bepaalde momenten absurder. Dat was toch onze bedoeling.»

Review ***

Amper een jaar na het succes van ‘Scream’ (de vijfde film in de serie) haalt Ghostface alweer zijn dolk boven om hem diep in onze cinefilie te rammen. Het levert de meest geschifte episode van de saga af sinds ‘Scream 2’. Sidney (het iconische personage van Neve Campbell) schittert door haar afwezigheid, maar de hoofdfiguren van de vorige film nemen definitief het commando over. Aangevoerd door de getalenteerde Jenna Ortega (bekend van de Netflix-serie ‘Wednesday’) en Melissa Barrera vormen zij nu de ‘Core Four’, een innemend kwartet. De puristen kunnen echter op beide oren slapen: Courteney Cox is er ook weer bij met haar patente fluo en pastelkleurige outfits. Zij mag de telefoon opnemen in een scène die nu al memorabel is. In zijn drang om verbonden te blijven met de vorige afleveringen trekt ‘Scream VI’ (soms wat te gemakkelijk) de kaart van de kitsch, maar het is vooral de grote gruwel die de aandacht trekt. De moordscènes zijn bijzonder bloederig en ook speelser. De makers profiteren van de nieuwe setting, New York, om het nekhaar van de kijker overeind te zetten, in de metro of op een ladder tussen twee flatgebouwen. We hadden het eerlijk gezegd niet verwacht, maar de horrorsaga die van geen ophouden weet, laat zien dat hij nog fraaie dagen in het verschiet heeft.