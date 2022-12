Hoogbejaarde nazi-secretaresse tekent beroep aan tegen voorwaardelijke gevangenisstraf

Een 97-jarige voormalige secretaresse van een nazi-concentratiekamp die onlangs werd veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van twee jaar wegens medeplichtigheid aan moord heeft besloten in beroep te gaan, zo maakte de Duitse rechtbank in Itzehoe bekend.

Het Bundesgerichtshof zal nu worden gevraagd om mogelijke procedurefouten te onderzoeken, zei een woordvoerster van de rechtbank in een verklaring, eraan toevoegend dat het vonnis tot dan «juridisch niet bindend» is. Irmgard Furchner werd schuldig bevonden aan medeplichtigheid aan de moord van meer dan 10.500 mensen in het concentratiekamp Stutthof, in het huidige Polen, nabij de stad Gdansk.

Van juni 1943 tot april 1945 was ze er actief als typiste en secretaresse van kampcommandant Paul Werner Hoppe. Ze bekleedde daarmee een positie van «essentiële betekenis» in het inhumane systeem van het kamp, zo had de aanklager gesteld.

Berecht door jongerenrechtbank

Omdat ze op het moment van de feiten achttien tot negentien jaar oud was, werd de bejaarde vrouw opvallend genoeg berecht door een jongerenrechtbank van Itzehoe, een kleine stad in de buurt van Hamburg.

De twee advocaten van de vrouw vroegen nog om de zaak te seponeren en beweerden dat Furchner niet op de hoogte was van de systematische moorden in Stutthof, waar ongeveer 65.000 mensen om het leven werden gebracht.