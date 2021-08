Haar in de boter tussen de Korea’s: Noord-Korea beantwoordt geen telefoontjes meer van zuiderbuur

Het lijkt erop dat er geen sprake is van een technisch mankement, maar van Noord-Koreaanse boosheid. Kim Yo-jong, de zus van dictator Kim Jong-un, reageerde eerder woedend op het houden van gezamenlijke militaire oefeningen door Zuid-Korea en de VS. Die zijn gepland voor 16 tot 26 augustus.

Hotline

Kim zei dat die manoeuvres de goede sfeer bederven die net was gecreëerd door de communicatielijnen te heropenen. Dat was twee weken geleden, nadat de lijnen een jaar afgesloten waren geweest als gevolg van wrijvingen tussen het stalinistisch geregeerde noorden en het prowesterse zuiden. Er werd in die periode ook een gedeeld kantoor in de gedemilitariseerde zone door de Noord-Koreanen opgeblazen.

Dat kantoor moest de samenwerking tussen beide landen verbeteren, het opblazen ervan betekende lange tijd het einde van officiële contacten tussen beide landen. Maar de leiders van beide landen wisselden sinds april van dit jaar persoonlijke brieven uit om de relatie tussen de twee naties te verbeteren. Ze waren overeengekomen om als eerste stap de hotline te herstellen. Nu zijn de relaties dus weer terug bij af.