Dit is volgens Guinness World Records de nieuwe oudste persoon ter wereld

De organisatie die het record bijhoudt meldt dat María Branyas Morera, die in Catalonië (Spanje) woont, werd geverifieerd als de oudste persoon ter wereld, met een gezegende leeftijd van 115 jaar en 321 dagen. Morera werd geboren in San Francisco op 4 maart 1907 en verhuisde op 8-jarige leeftijd met haar familie naar Spanje. Ze woont al 22 jaar in het verzorgingstehuis Residència Santa María del Tura en verkeert in goede gezondheid, aldus vertegenwoordigers van de instelling in een verklaring aan Guinness World Records.

De vrouw heeft een Twitteraccount dat ze met hulp van haar dochter bijhoudt. Haar Twitterbio beschrijft haar als «oud, heel oud, maar geen idioot». Morera meldde eind vorig jaar in een tweet dat haar hoge leeftijd gedeeltelijk kan worden toegeschreven aan «orde, rust, een goede band met familie en vrienden, contact met de natuur, emotionele stabiliteit, geen zorgen, geen spijt, veel positiviteit en wegblijven van toxische mensen». «Ik denk dat een lang leven ook te maken heeft met geluk hebben. Geluk en goede genetica», schreef ze nog.

Opvolgster van zuster André

Vorige week overleed de vorige recordhouder: de Franse zuster André, geboren als Lucile Randon, bereikte de gezegende leeftijd van 118 jaar en overleed in een rusthuis in Toulon, in het zuiden van Frankrijk. Het Guinness-recordboek kende haar de titel van ‘oudste persoon ter wereld toe’ toe op 25 april 2022, na het overlijden van de Japanse Kane Tanaka op 119-jarige leeftijd. De zuster sloot zich in 1944 aan bij een katholieke orde. Ze overleefde nog een COVID-19-besmetting in 2021.

Het record van oudste persoon in de geschiedenis behoort nog steeds toe aan de Française Jeanne Calment. Zij overleed in 1997 op 122-jarige leeftijd. Na haar dood rezen er twijfels over haar identiteit en leeftijd, die in 2019 ontkracht werden. Een Frans-Deens-Zwitsers onderzoek bevestigde toen dat de these dat haar dochter Yvonne Calment in de jaren 30 haar identiteit had overgenomen, niet klopt.