Boris Johnson luidt alarmbel over Oekraïne-crisis

Er zijn aanwijzingen dat Rusland «de grootste oorlog in Europa sinds 1945» plant, zei de Britse premier Boris Johnson in een interview met de BBC. «Alle tekenen zijn er dat het plan in zekere zin al is begonnen.» Volgens de inlichtingendiensten is Rusland van plan Oekraïne binnen te vallen en de hoofdstad Kiev te omsingelen, aldus Johnson.

Volgens de laatste schattingen van de Amerikaanse regering bedraagt het aantal troepen langs de Oekraïense grens, zowel in Wit-Rusland als Rusland, tussen de 170.000 en 190.000 man. Het Westen vreest dat de Russen ieder moment kunnen aanvallen, maar Moskou heeft tot nu toe steeds ontkend dat van plan te zijn.

Olijftak

Johnson meldt dat Amerikaans president Joe Biden westerse leiders heeft verteld dat inlichtingendiensten verwachten dat Rusland Oekraïne niet alleen via het oosten, via de regio Donbas, binnenvalt, maar ook vanuit Wit-Rusland en vanuit de regio rondom Kiev.

Het Westen kan niet eeuwig «een olijftak» blijven aanbieden «terwijl Rusland rakettesten uitvoert en een troepenmacht blijft opbouwen aan de grens met Oekraïne», zo verklaarde de Europese Raadsvoorzitter Charles Michel gisteren op zijn beurt. «De grote vraag blijft: wil het Kremlin een dialoog?», vroeg Michel zich af tijdens een speech op de Veiligheidsconferentie in München.

Burgers omgekomen

Wit-Rusland kondigde intussen aan dat de gezamenlijke militaire oefeningen met Rusland worden voortgezet vanwege de toenemende spanningen in buurland Oekraïne. Normaliter hadden de oefeningen gisteren beëindigd moeten worden.

In de Oost-Oekraïense Donbass-regio zijn, volgens de separatisten die het gebied controleren, gisteren twee burgers omgekomen. De mensen zouden zijn gedood bij een aanval van het Oekraïense regeringsleger in een dorp nabij de Russische grens. Rusland heeft gezegd te onderzoeken wat er precies is gebeurd. Het Westen denkt dat Rusland nepnieuws verspreidt over Oekraïense agressie, om zo een reden te hebben het land binnen te vallen.

De Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE) heeft morgen (maandag, red.) een spoedbijeenkomst gepland over de gespannen situatie in Oekraïne.