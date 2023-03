WHAT ABOUT... Internationale Vrouwen*dag? Zeg het aub niet met bloemen

Op 8 maart komen vrouwen overal ter wereld op straat voor Internationale Vrouwen*dag. Ze roepen op tot een grootschalige feministische staking in het teken van de strijd voor vrouwenrechten voor vrouwen uit alle lagen van de bevolking. Er zijn talloze acties waarmee je vandaag een krachtige vuist kunt maken tegen het patriarchaat. En dan zijn er van die acties die de bal compleet misslaan. Dit is wat je vandaag beter niét doet. We smeken je.

BOEKET BLOEMEN OP HET WERK

Van alle dagen op het jaar is Vrouwen*dag allicht de meest zure dag om een boeket bloemen te krijgen op het werk. Als je in een bedrijf werkt waar alle topposities bekleed worden door mannen, waar in vergaderingen je idee overstemd wordt door luide roepers, waar grensoverschrijdend gedrag doodgezwegen wordt en waar je nog steeds minder verdient dan je mannelijke collega’s is één keer per jaar een azaleaatje op je bureau terugvinden niet voldoende om te sussen. Een actieplan tegen genderongelijkheid op de werkvloer zien we dan wel weer graag liggen.

ENKEL VROUWELIJKE ONDERNEMERS VIEREN

Uiteraard zien we het glazen plafond graag in duizend kleine stukjes uiteenspatten, maar de vraag is of we vandaag echt zitten te wachten op het zoveelste portret van een vrouwelijke CEO aan de top van een kmo. Vrouwen strijden vandaag niet alleen voor het recht op een dik loon met bedrijfswagen, maar vooral voor vrouwen over de hele wereld die vaak minder luid klinken in het maatschappelijk debat. Zoals Iraanse vrouwen en vrouwen onder taliban die hun leven op het spel zetten, of alleenstaande moeders in kansarmoede die alle zorgtaken op zich nemen bovenop een job aan het minimumloon. Internationale Vrouwen*dag is er voor vrouwen in topfuncties, maar ook voor de vrouwen in de VS die geen abortus meer kunnen plegen en de 130 miljoen meisjes wereldwijd die geen toegang tot onderwijs hebben.

‘FEMINISTISCH’ CONSUMEREN

Bedrijven zien op Internationale Vrouwen*dag mooi hun kans om een graantje mee te pikken. In het verleden leidde dat al tot foute promo’s. Zo mochten in 2016 vrouwen gratis naar het FIFA World Football Museum in Zurich, met de bemoedigende boodschap dat «het museum ook veel voorzieningen heeft die aantrekkelijk zijn voor vrouwen die zichzelf geen voetbalfan zouden noemen, zoals interactieve dans- en muziekspelen.» De kortingen op stofzuigers en wasproducten zagen we gelukkig al afnemen, maar nog niet alle bedrijven leerden hun lesje. Zo verkopen fast-fashionketens vandaag nog steeds trendy shirts met ‘GRL PWR’-opschriften, geproduceerd door uitgebuite vrouwen in sweatshops. Helaas zijn vrouwenrechten dus niet zomaar te koop, tenzij dan deels bij organisaties die zich inzetten voor de vrouwenkwesties. Wil je alsnog een strijdvaardige outfit? Shop dan bij onafhankelijke vrouwelijke makers.

«WANNEER IS HET MANNENDAG?», VRAGEN

Een binnenkopper. Zelfs al is het een ironisch grapje: doe het gewoon niet, Jef.

ZO VIER JE VROUWEN*DAG WEL

Feministische bewegingen herinneren ons er ieder jaar aan dat Internationale Vrouwen*dag geen feest is, maar een dag van verzet. Onder het motto «als vrouwen stoppen, stopt de wereld» roept het Collecti.e.f. 8 maars op om te staken. Naar jaarlijkse traditie trekt een mars door Brussel, die dit jaar in het teken staat van de besparingen in de zorg en de economische crisis. Ook pleiten ze voor meer middelen voor de strijd tegen seksueel geweld. Vanaf 15u30 komen activisten samen in het feministische dorp op het Albertinaplein aan het Centraal Station. Vanaf 18u00 vertrekt de mars door Brussel. Ook in Gent (17u30, Vrijdagsmarkt), Antwerpen (17u30, Operaplein) en Leuven (18u, Martelarenplein) komen vrouwen op straat.

VROUWEN*DAG IN HEEL VLAANDEREN

In het CC Brugge creëren Annelies Van Dinter en dichteres Lotte Didion een muzikale en poëtische performance rond Patti Smith. VK Vaartkapoen ( Molenbeek ) organiseert een chaabi avond, enkel voor vrouwen, met een concert van de Marokkaanse wereldster Ikram El Abdia. Tijdens Lunalia ( Mechelen ) is er een panelgesprek over muziek en gender, in de Beursschouwburg ( Brussel ) over de criminalisering van LGBTQIA+-gemeenschappen. In De Centrale ( Gent ) organiseert historica Neslihan Dogan ‘Vrouwen van verzet’, een avond met video-installaties, muziek en debat. In Kavka Oudaan ( Antwerpen ) is er een gratis event met vrouwelijke dj’s (o.a. Burenhinder) en expo’s (Joeke Van Der Veen).

We gebruiken in dit artikel de term Vrouwen*dag, met asterisk. Daarmee verwijzen we naar elke persoon die zich identificeert en/of geïdentificeerd wordt als vrouw.