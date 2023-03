Siegfried Bracke breekt de stilte over pensioenextra’s: «Nee, ik kom niet aan 7.788 euro bruto»

In een column op de site van Doorbraak heeft oud-N-VA-Kamervoorzitter Siegfried Bracke dinsdag voor het eerst gereageerd op de heisa die een week geleden losbarstte rond de pensioenen van oud-voorzitters en hoge ambtenaren van de Kamer. Hij hekelt een heksenjacht van media en politiek. «Ik maak me geen illusies. Winnen doe je hier nooit», klinkt het.

Bracke toont zich «zeer verontwaardigd» over de manier waarop de ambtenaren-generaal «als sjoemelaars worden weggezet». Hij wijst erop dat hun vergoeding letterlijk in hun statuut staat, goedgekeurd en gecontroleerd door verschillende instanties. «Voor (N-VA-fractieleider; red.) Peter De Roover is dat allemaal onder de radar gebeurd. Hij moet eens uitleggen wat ‘boven de radar’ zou kunnen zijn? Misschien nog een Extra Verslag voor Slapende en Slepende Kamerleden?».

Voor Bracke kunnen statuten veranderen, «maar niet retroactief». Uit de nota van het Bureau over de ambtenaren-generaal is volgens hem overigens alom sprake van een uittredingsvergoeding die gekoppeld is aan het aantal dienstjaren en dus eindig is, in tegenstelling tot een pensioen.

Onder het maximum

Bracke omschrijft vervolgens hoe politici, journalisten en opiniemakers na het losbarsten van de heisa het vuur openen. «Wat mij opvalt: in de berichtgeving groeit mijn pensioen met het uur». Zelf stelt Bracke dat zijn pensioen niet reikt tot de bovengrens. «Nee, ik kom niet aan 7.788 euro bruto. Ik krijg als pensioen van de Kamer 2.132,90 euro bruto, en als werknemer 4.616,26 euro bruto; samen 6.749,16 euro bruto. Ik zit dus ruim 1.000 euro onder het maximum», stelt hij.

Uittredingsvergoeding

Zelf leerde Bracke naar eigen zeggen op zijn laatste dag in de Kamer dat hij als voorzitter een andere vergoeding kon ontvangen. «Ik weet dat er een uittredingsvergoeding is die je niet kan combineren met een parlementair pensioen. Er blijkt er ook nog een andere te zijn. Voor de voorzitter. Ik heb er nooit van gehoord. Maar ze bestaat dus. Ze is een stuk kleiner dan de - in mijn geval - twintig maand vergoeding die ik wél ken, maar ze loopt langer. In mijn geval tien jaar. De maand erop krijg ik op mijn rekening 1.300 euro. Netto. Er staat: vergoeding gewezen voorzitter».

Goede doelen

Herman De Croo, de andere oud-voorzitter die eveneens in het vizier kwam, heeft inmiddels meegedeeld dat hij de extra vergoeding zal doneren aan een goed doel. «Hij is een van de beste Kamervoorzitters geweest ooit. Maar ik ga hem niet volgen. Van mijn bijdragen aan goede doelen doe ik nooit mededeling, aan niemand», besluit Bracke.

Reactie van N-VA

Ook na de reactie van Bracke blijft N-VA erbij dat er een externe audit moet komen «om de ontransparante Kamerwerking grondig door te lichten». «We blijven erbij dat deze vergoeding een overgebleven uitwas is van de voorheen veel te riante uittredingscultuur in de politiek, en we blijven erbij dat dit nu terecht een halt wordt toegeroepen», zo stelt de partij.