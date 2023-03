Ondernemingsraad Delhaize loopt vast door veiligheidsagenten: «We worden behandeld als terroristen»

Het sociaal overleg bij Delhaize loopt nog altijd erg moeizaam. Maandag stond er een gewone, al lang op voorhand geplande ondernemingsraad bij de supermarktketen op het programma en daarbij werden de vakbondsafgevaardigden opgewacht door een rij veiligheidsagenten. Volgens de socialistische vakbond behandelt de directie het personeel als «terroristen», de liberale vakbond heeft het over een zoveelste escalatie en «dehumanisering» van het personeel.

De veiligheidsagenten zouden geprobeerd hebben om de vakbondsafgevaardigden te fouilleren, maar die hebben dat geweigerd, zegt Wilson Wellens (ACLVB).

De directie van haar kant bevestigt dat ze maandag een beroep deed op veiligheidsagenten «om een sereen klimaat te bevorderen en de veiligheid te garanderen van alle aanwezigen». De directie is van plan om deze voorzorgsmaatregel ook bij de volgende vergaderingen met de vakbonden te handhaven, ook de bijzondere ondernemingsraad van dinsdag, zegt woordvoerder Roel Dekelver.

«Olie op het vuur»

De socialistische vakbond reageert geschokt en zegt dat hij nog nooit in zijn vakbondsgeschiedenis te maken heeft gehad «met dergelijk misprijzen van het sociaal overleg». De vakbond waarschuwt ook dat hij op die manier niet wil deelnemen aan de ondernemingsraden.

Ook bij de liberale vakbond betreurt men de inzet van veiligheidsagenten. «Dit is een overreactie die enkel olie op het vuur gooit», zegt Wellens. Volgens hem maakt de directie ook gebruik van beveiligde voertuigen met geblindeerde ruiten. «Het toont ook aan hoe ver ze af staat van het personeel.»

Dinsdag nieuwe poging

Dinsdag staat een bijzondere ondernemingsraad gepland bij Delhaize, in het kader van de plannen om alle 128 eigen winkels te verzelfstandigen. Het is afwachten hoe dat overleg zal verlopen: de vorige vergadering een week geleden duurde amper een kwartier. Vorige dinsdag kwamen er ook honderden personeelsleden afgezakt naar Zellik waar de bijzondere ondernemingsraad plaatsvond. Dinsdag is er niets gepland, al sluiten de bonden niet uit dat er spontaan werknemers hun ongenoegen zullen tonen.

Maandag blijven 72 van de 128 eigen winkels van Delhaize gesloten.