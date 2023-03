Natuurpunt: «Kijk uit voor padden op de baan»

Na de koudeprik van vorige week worden voor de komende dagen zachtere temperaturen en veel neerslag verwacht. Voor kikkers, padden en salamanders zijn dit de ideale omstandigheden om te ontwaken uit hun winterslaap en op weg te gaan naar hun voortplantingspoelen. Die trektocht verloopt echter niet vlekkeloos. België kenmerkt zich door een hoge dichtheid van het wegennet. De gewone pad staat op de eerste plaats in de ranking van meest geregistreerde soorten in het project ‘dieren onder de wielen’.

Natuurpunt organiseert op ongeveer 300 plaatsen in Vlaanderen overzetacties, waarbij vrijwilligers elke avond op stap gaan om alle amfibieën veilig de weg over te helpen. De eerste acties werden in Vlaanderen opgestart in 1981. Sindsdien werden al ruim 4 miljoen amfibieën overgezet. Het gaat dan vooral om gewone padden (79 procent), bruine kikkers (12 procent) en alpenwatersalamanders (4 procent), maar ook zeldzame soorten als de kamsalamander worden op een aantal locaties gemeld.

De gewone pad is nog steeds de meest algemene amfibiesoort in Vlaanderen. Toch gaat ze gestaag achteruit. Elk exemplaar dat tijdens een overzetactie kan worden gered van een verkeersdood, kan dan ook het verschil maken, zegt Natuurpunt.