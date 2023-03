Jonge werknemers hebben weinig vertrouwen in pensioensysteem

De jongste generatie werknemers heeft weinig vertrouwen in het pensioensysteem. Ze weten er ook te weinig over, want volgens een studie geven 18 tot 40-jarigen hun kennis over pensioenen een score van slechts 5,1 op 10. Assuralia en PensioPlus, de federaties van respectievelijk de verzekeraars en de pensioenfondsen, slaan daarom de handen in mekaar voor een campagne die «de weg naar informatie» wijst.