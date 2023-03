Hof van beroep velt op 26 mei arrest over dood Sanda Dia

Het Antwerpse hof van beroep heeft de zaak over de dood van Sanda Dia maandag in beraad genomen en zal op 26 mei een arrest vellen. De verdediging vond het niet nodig om nog een repliek te houden. «We zijn het er gezamenlijk over eens dat eigenlijk alles gezegd is. We vinden het nu tijd dat het hof de zaak in beraad neemt en voldoende tijd neemt om tot een rechtvaardig oordeel te komen», zei meester Jan De Man namens de verdediging.

De beklaagden zelf kregen zoals altijd het laatste woord. Vier Reuzegommers wilden daar nog gebruik van maken om nogmaals de familie van Sanda Dia toe te spreken. L.L., alias ’Strontvlieg’ las een brief voor, waarin hij zei dat de ontroerende woorden van de nabestaanden hem diep geraakt hadden.

«Dit is onze fout»

«Ik besef nu nog meer wat wij jullie hebben aangedaan en ik bied jullie mijn oprechte excuses aan. Ik heb nog een leven voor mij, Sanda niet meer. Ik kan nog geknuffeld worden door mijn ouders, Sanda niet meer. Wat wij gedaan hebben, kan en mag nooit meer gebeuren. Ik voel al heel de week het verdriet van de familie, wat me pijn doet. Maar ik mag die pijn nog voelen, Sanda niet meer. Ik erken dat ik niet de vriend ben geweest die Sanda verdiende. Ik neem daar mijn volle verantwoordelijkheid voor.»

Praeses L.L., alias ’Zaadje’, trad hem daarin bij. Hij wilde dat de nabestaanden ook wisten dat Sanda er tijdens de doop echt bovenop was gekomen. «Het is een schrale troost en praat niets goed. Maar het is belangrijk voor het grote verhaal en ik wil dat jullie de waarheid weten. Wat wij deden, was niet fraai en er is inderdaad normvervaging geweest. Dat was onze fout en we zijn daar verantwoordelijk voor. Ik aanvaard de consequenties. Het had allemaal niet mogen gebeuren. Dat is onze fout.»

Belga / D. Waem

Schuld

Volgens Sven De Baere, een van de advocaten van de familie van Sanda Dia, heeft het Antwerpse hof van beroep alle middelen in handen om de achttien beklaagde Reuzegommers over de hele lijn schuldig te verklaren. Hij onderstreepte dat de verdediging van de beklaagden «over de moeilijkste punten heeft gezwegen». Volgens hem blijven de Reuzegommers de feiten minimaliseren en bagatelliseren en schuiven ze de schuld op anderen.

Ontbrekende info

«Wat ontbrak is zelfreflectie. Men heeft niet door dat de manier waarop men argumenten presenteert kadert in dezelfde criminele ingesteldheid van vier jaar geleden», aldus De Baere, die verklaart dat het daarom heel moeilijk voor de familie blijft om de zaak te verwerken.

«De oprechte uiting van spijt die volgde tijdens de zitting siert hen, maar is niet genoeg. Er zijn zaken die ontbreken, waar nog geen antwoord op is gekomen. Wat is er precies gebeurd? Wie heeft gelogen tegen de dokter? Wie heeft visolie toegediend? Wat is er gewist wat we niet mogen weten? Voordat er sprake is van vergiffenis, moet er voldaan zijn aan de voorwaarde van oprechtheid, en die krijgen we niet», aldus De Baere.

Belga / D. Waem

«Ik heb mezelf verloren»

Ook Ousmane Dia, de vader van Sanda, nam eerder die ochtend nog het woord. Hij haalde uit naar de Reuzegommers en hun ouders. «Sanda had echte vrienden, maar jullie waren dat niet. Waarom niet? Een vriend laat je niet in de steek. Als hij jullie vriend was, hadden jullie zijn situatie niet genegeerd en hadden jullie de kans genomen om te stoppen. Ik wil niet dat jullie naar de gevangenis gaan, maar ik zocht gewoon de waarheid.»

«Als ik hier vandaag kan staan en praten, is dat dankzij de medicatie. Ik heb mezelf verloren bij de dood van Sanda, ik kan niet meer functioneren. Ik weet zelf niet hoe mijn vrouw mij tolereerde, want ik ben niet meer leefbaar», besloot Ousmane Dia.