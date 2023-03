CUTE. Gouden takin geboren in Pairi Daiza

In dierenpark Pairi Daiza is vorige week woensdag een kleine gouden takin (een holhoornig hoefdier) geboren. Het geslacht van het dier is nog niet gekend. Dierenverzorgers ontdekten de geboorte tijdens de ochtend van 8 maart, toen ze in de stal de baby zagen drinken bij de moeder.

De gouden takins zijn herkauwers uit de geitenfamilie. De krachtige dieren met een glanzende goudkleurige vacht combineren de beweeglijkheid van een berggeit met de spierkracht van een stier. Ze kunnen meer dan twee meter lang worden, hebben een schofthoogte van 1,30 meter en kunnen tot 350 kilogram wegen.

In hun natuurlijke habitat, de bergen in de provincie Shaanxi in het zuiden van China en Bhutan, worden ze bedreigd door menselijke activiteiten. Door onder meer de jacht en het verdwijnen van hun habitat, is de populatie gouden takins met 30 procent afgenomen in de laatste 24 jaar. Pairi Daiza neemt actief deel aan een Europees programma voor de bescherming en reproductie van deze diersoort.