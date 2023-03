Campagne gaat de strijd aan met grensoverschrijdend gedrag bij huishoudhulpen

Met een grootschalige campagne gaat het Werkbaarheidsfonds voor de Dienstencheques, een samenwerking van alle sociale partners in de sector, de strijd aan met grensoverschrijdend gedrag bij huishoudhulpen. «In veel gevallen zijn gebruikers die een beroep doen op een huishoudhulp zich niet bewust dat ze bepaalde grenzen overschrijden. Sensibilisering over de impact ervan is dus hard nodig», klinkt het.