Bijna helft van Belgen heeft moeite om eindjes aan elkaar te knopen

Bijna de helft van de Belgen (46,7 procent) geeft aan met moeite de eindjes aan elkaar te kunnen knopen. Dat blijkt uit de driemaandelijkse enquête over het welbevinden en de levensomstandigheden van Statbel, die werd uitgevoerd in het vierde kwartaal van 2022. Bij de start van de enquête in het derde kwartaal van 2021 ging het om een derde (35,7 procent).