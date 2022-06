Zweten tot eind deze week met zomerse temperaturen

Donderdag krijgen we opnieuw veel zon met maxima tussen 24 en 27 graden en af en toe wat hoge wolkenvelden. Er waait een zwakke wind uit veranderlijke richtingen. ‘s Nachts neemt de bewolking toe en krijgen we temperaturen die schommelen tussen 10 à 17 graden.

Ook vrijdag blijft het warm en zonnig. Het kwik zal stijgen tot maximum 31 graden in het binnenland. Aan zee worden maxima van 26 graden verwacht.

Weekend wordt puffen

Het weer in het weekend wordt instabieler. Zaterdag blijft het warme weer aanhouden, met temperaturen die stijgen tot tussen 30 en 35 graden. In de loop van de namiddag kunnen wolkenvelden optreden. ’s Avonds en ’s nachts kan lokaal een onweer losbreken. Die buien en onwerders worden ook zondag verwacht, al is moeilijk in te schatten waar en wanneer die juist zullen gebeuren. De maxima liggen tussen 17 graden aan zee en 31 graden in het oosten van het land.

Volgende week start bewolkt, met nog kans op regen- en onweersbuien. Het kwik zal dan schommelen tussen 17 en 25 graden.