Zweten geblazen: temperaturen van 30 graden en meer in aantocht

Maandag springen de zon, stapelwolken en hoge wolkenvelden haasje-over. Aan zee blijf het vrij zonnig. Door de noordwestenwind blijft het kwik hangen op 16 tot 17 graden op het Ardense reliëf en aan zee en op 20 graden in de Kempen en Belgisch Lotharingen. Maandagnacht koelt het flink af tot 4 graden op de Ardense toppen, 8 graden in het centrum en 11 graden aan zee.

Dinsdag wisselen de zon en enkele lokale wolkenvelden elkaar opnieuw af. Het wordt 20 graden in de Hoge Venen en aan zee en 24 graden in de Kempen en Belgisch Lotharingen. Aan de kust komt in de namiddag een matige, noordelijke zeebries opzetten.

Meer dan 30 graden

Woensdag blijft het zonnig, maar wordt het iets warmer: tot 22 graden in de Hoge Ardennen en aan zee en tot 27 graden in de Kempen. Donderdag voorspelt het KMI hetzelfde weerbeeld: de maxima veranderen weinig en schommelen tussen 22 en 27 graden.

Vrijdag staat de zon voor de deur. De maxima bereiken 27 tot 30 graden. Mogelijk stijgt het kwik lokaal zelfs voorbij 30 graden. Het weekend begint zonnig en warm, maar kan later onstabieler worden.