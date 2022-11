Zware explosie in hartje Istanboel: meerdere gewonden (video)

De ontploffing vond even na 14.00 uur plaats in het drukke handelscentrum, meer bepaald in de populaire winkelwandelstraat Betoglu Istiklal nabij het Taksim-plein, toen er daar zeer volk op de been was.

Op sociale media circuleren foto’s waarop een enorme ravage te zien is en een rookwolk die opstijgt uit de straat. Ook liggen er meerdere mensen op de grond, sommigen in een plas van bloed.

Volgens CNN Türk ontstond er paniek op straat en zijn veel politie-, brandweer- en medische teams ter plaatse gestuurd.

Over de oorzaak is nog niets bekend.