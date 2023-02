Zuid-Afrika stuurt komende jaren ruim 100 jachtluipaarden naar India

Zuid-Afrika gaat in de komende jaren meer dan 100 jachtluipaarden naar India sturen. Beide landen bereikten een akkoord over een plan om de kwetsbare katachtige te herintroduceren in India.

Binnen de maand zal een eerste groep van twaalf jachtluipaarden per vliegtuig naar India vertrekken. Ze zullen er acht cheeta’s vervoegen die in september al overkwamen uit Namibië en werden vrijgelaten in het natuurreservaat Kuno, in de centrale deelstaat Madhya Pradesh.

Overbejaging

«Het plan is om er elk jaar twaalf andere te sturen in de komende acht tot tien jaar», zei het Zuid-Afrikaanse ministerie van Milieu. Dat moet bijdragen tot de instandhouding van «een levensvatbare en veilige jachtluipaardpopulatie» in India.

In India leefden ooit Aziatische jachtluipaarden, een ondersoort die in 1952 uitgestorven werd verklaard. De oorzaak daarvan was overbejaging in combinatie met een gebrek aan geschikte leefruimte.