Zoveel procent van de positieve testen in Brussel komt van reizigers uit rode zones

Sinds het begin van de maand juli is het aantal reizigers dat terugkeer naar de hoofdstad vanuit een rode zone verdrievoudigd. De mensen die uit vakantie komen, zijn goed voor 37 procent van alle positieve testen Brussel. Daarom benadrukt Neven dat het erg belangrijk is voor mensen die nog niet volledig gevaccineerd zijn om de verplichte quarantaine na te leven en zich bij aankomst in het thuisland te laten testen. In de week van 2 tot 8 augustus liet 88 procent van de reizigers zich wel testen.

«We moeten dit zeer goed beheren. Vandaar de herhaaldelijke vraag aan de federale regering om iedereen die niet volledig gevaccineerd is en terugkeert uit een rode zone twee keer te laten testen en vandaar de vraag ook om strenger toe te zien op de controle van het PLF (Passenger Locator Form, red.). We vragen de bevolking om deze procedures te respecteren», stelt Neven.