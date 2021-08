Zoveel procent van de gehospitaliseerden zijn volledig gevaccineerd

Minder dan 3 procent van de mensen die met COVID-19 in het ziekenhuis belanden, is volledig gevaccineerd. Dat blijkt uit de meest recente cijfers van gezondheidsinstituut Sciensano, die gaan tot en met 17 juli. Dat onderstreept volgens epidemioloog Boudewijn Catry van Sciensano nogmaals het belang om zich te laten inenten.

Bijna alle covidpatiënten die onlangs gehospitaliseerd werden, waren dus (nog) niet volledig ingeënt. Er is een opmerkelijke stijging onder de 20- tot 39-jarigen die in het ziekenhuis worden opgenomen na een coronabesmetting, maar velen van hen en dan vooral de jongsten uit die leeftijdscategorie hebben nog niet de kans gekregen om een vaccin te halen of hebben maar één prik gekregen en zijn niet volledig beschermd. Catry verwacht dat de ziekenhuisopnames onder hen zullen dalen eens zij volledig geïmmuniseerd zijn.

De epidemioloog merkt ook op dat de vaccinatiegraad bij de 25- tot 34-jarigen wat aan het slabakken is. Daar zal volgens hem een tandje moeten worden bijgestoken om hen te overtuigen zich te laten vaccineren. Ook in Brussel zijn extra inspanningen nodig om mensen over de streep te trekken om zich toch te laten inenten.