Zoveel procent van de coronapatiënten in Franse ziekenhuizen zijn niet gevaccineerd

De mensen die niet gevaccineerd zijn tegen COVID-19, vormen ongeveer 85 procent van de patiënten in de ziekenhuizen in Frankrijk en 78 procent van de overlijdens aan het virus. Dit blijkt uit een studie naar de vaccinaties en ziekenhuisopnames.

De studie, die voor het eerst werd uitgevoerd, door de Franse dienst voor statistiek Drees, kruist resultaten van covidtests, vaccinaties en ziekenhuisopnames voor COVID-19 (op de spoed, intensieve zorg en gewone afdelingen). Vanaf augustus zal ze elke week bijgewerkt en online gezet worden, zo liet het ministerie van Gezondheid weten.

Volgens de eerste resultaten voor de periode van 31 mei tot 11 juli waren niet-gevaccineerde mensen goed voor 84 procent van de ziekenhuisopnames op de intensieve zorg. De volledig gevaccineerde patiënten vormden 7 procent van de opnames. Op het moment van de studie was ongeveer 35 procent van de bevolking in Frankrijk volledig ingeënt en had 45 procent geen enkele dosis gekregen. «De recente toename van de hospitalisaties wordt door de niet-gevaccineerde mensen veroorzaakt», merkt Drees op.

Overlijdens

Een grote meerderheid van de patiënten die aan COVID-19 overleden (78 procent), was volgens de studie niet gevaccineerd, terwijl 11 procent volledig ingeënt was en 11 procent een eerste dosis had gekregen.