Zoveel betaal je vandaag meer voor een huis in vergelijking met een jaar geleden

Heb jij ook de indruk dat al je vrienden plots een huis (willen) kopen? Dat beeld je je zeker niet in, de huizenkoorts is meer dan ooit een feit. Een huis in Vlaanderen is op een jaar tijd tot 35.000 euro duurder geworden. Dat blijkt uit cijfers van Statbel, het Belgische bureau voor statistiek.