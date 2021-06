Zoveel Belgen stelden zich kandidaat om astronaut te worden

Vrijdag was de laatste dag waarop inwoners van de ESA-lidstaten en geassocieerde lidstaten zich kandidaat-astronaut konden stellen. ESA is op zoek naar vier tot zes beroepsastronauten, een twintigtal reserveastronauten die verbonden zijn en blijven aan een land of een bedrijf of een instelling, en één «parastronaut» of een astronaut met een fysieke beperking.