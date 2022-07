Door de stijgende elektriciteitsprijzen zijn zonnepanelen nu al in minder dan acht jaar terugverdiend. Dat zei Vlaams minister van Energie Zuhal Demir (N-VA) in het parlement na een vraag van Robrecht Bothuyne (CD&V).

Uit de cijfers van mei blijkt dat er dit jaar al 16.430 installaties zijn geplaatst, met een totaal vermogen van 71 megawatt. Dat is de helft meer dan in dezelfde periode vorig jaar.

Premie voor de rest van het jaar

De terugverdientijd van een standaard installatie bedraagt met inbegrip van de premie minder dan acht jaar. De huidige premie, van maximaal 1.500 euro, wordt nog het hele jaar toegekend. Als de keuring nog dit jaar is uitgevoerd, kunnen eigenaars ook volgend jaar nog aanspraak maken op de premie. Daarna daalt het bedrag.

Een nieuwe verhoging is volgens de minister niet aan de orde. «Een verhoging zou ervoor kunnen zorgen dat deze subsidie niet terechtkomt bij de investeerders, maar bij de installateurs, die bij de opmaak van offertes rekening houden met de verhoogde subsidie», zei ze. «Dat kan natuurlijk niet de bedoeling zijn, want we hebben nog heel wat andere uitdagingen. Ik vind dat, als we iets rond energie gaan doen, we moeten gaan kijken waar de noden nog hoger zijn.»

Intussen is het wel lang wachten op de premie. Volgens netbeheerder Fluvius moet de gemiddelde klant momenteel 95 dagen geduld oefenen.

«Ik begrijp uiteraard dat zonnepanelen rendabel zijn, zelfs zonder subsidie. Maar voor veel lagere middenklassengezinnen is dit geen evidente investering», reageerde Bothuyne. «Dit is een investering van duizenden euro’s, die men zich maar kan veroorloven omdat de Vlaamse overheid daar een onmiddellijke cash-outpremie aan verbindt. Die premie is dus voor heel veel gezinnen effectief belangrijk.»