Zomerse week staat voor de deur: temperaturen tot 35 graden

Zondagavond lossen de wolkenvelden stilaan op en wordt het uiteindelijk overal helder tot lichtbewolkt. Op het einde van de nacht is plaatselijk kans op wat misbanken. Het koelt af naar 5 tot 14 graden. Maandag blijft het droog, maar in het noorden en oosten zijn er wolkenvelden die in de loop van de voormiddag oplossen. Later schijnt overal de zon. De temperaturen lopen op tot 26 à 27 graden.

Tropisch weekend

Dinsdag warmt het verder op en krijgen we maxima tussen 25 en 31 graden. De zon schijnt volop, de wind waait zwak en veranderlijk. Aan de kust is er een lichte zeebries. Ook de dagen nadien wordt het volop zomer met temperaturen rond of boven de 25 graden. Komend weekend belooft tropisch te worden, met op zondag uitschieters tot 35 graden.