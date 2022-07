Zomerfeest organiseren in 4 stappen

Het is zomer en niets is zo leuk om met vrienden te zijn. Vier jij dit jaar een feestje in de zomer, geef het feest dan ook het thema ‘zomer’. In dit artikel lees je hoe jij in 4 eenvoudige stappen een zomerfeest organiseert.

1.Kies het juiste thema

Het is feest want ze zomer komt eraan, tijd voor een feestje! Ieder seizoen heeft zijn eigen thema’s van Kerst tot halloween, en allemaal met de juiste verkleedkleding. Kortom, we zijn dol op verkleden. En waarom tijdens een zomerfeest dan niet? Laat weten dat je een themafeestje organiseert en vraag of al jouw gasten verkleed komen. Trek zelf een leuk hawaii rokje aan of pak een hawaii shirt. Met themakleding kom je direct in de stemming.

2.Pak uit met versiering

Naast dat je er met een leuk thema voor zorgt dat iedereen zomers gekleed is, kun je er ook voor zorgen dat de ruimte leuk versierd is. Hang leuke zomerslingers op en zet strandstoelen neer. Helemaal uitpakken? Bouw dan een zwembadje op en kies voor een mini strandje in je achtertuin.

Met een spelletje zul je meteen de toon zetten. Een potje limbo dansen kan natuurlijk niet ontbreken op een zomers feest.

3.Zorg voor lekkere zomerse hapjes en drankjes

Bij een feestje in de zomer kunnen de verkoelende tequila biertjes en zomerse cocktails natuurlijk niet ontbreken. Je kunt er ook voor kiezen om een paar kannen sangria te maken. En vergeet naast de drankjes de hapjes niet! Je wilt natuurlijk niet dat iedereen de hele avond aan het balanceren is met borden eten. Daarom is fingerfood ideaal. Zet een paar leuke planken met zomerse hapjes op tafel en laat je gasten genieten van je kookkunsten.

4.Zorg voor een back-up

Hoe mooi het weer ook kan lijken, we wonen nog steeds in het onvoorspelbare Nederland. Het kan dus zo zijn dat het ineens begint te regenen. Zorg daarom altijd voor een back-up plan. Kun je je feestje naar binnen verplaatsen of zijn er genoeg partytenten? Ook kan het in de zomer nog flink afkoelen in de avond. Zorg voor kleedjes en maak een kampvuurtje.

Ga jij dit jaar een feestje organiseren in de zomer? Wij hopen dat je met deze 4 tips een onvergetelijke avond organiseert.