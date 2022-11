Zomer 2022 kende hoogste oversterfte van afgelopen twintig jaar door hitte en coronacrisis

Gezondheidsinstituut Sciensano stelde de voorbije zomer een aanzienlijke oversterfte vast, met grote verschillen volgens geslacht en leeftijd. Vorig jaar was er nog 3,5% oversterfte, in 2020 kwam het neer op 4,3%. Deze zomer werden voornamelijk vrouwen door oversterfte getroffen, en vooral dan vrouwen vanaf 85 jaar.

Sinds het begin van de zomerperiode waren er 2.114 extra sterfgevallen onder vrouwen (10,6% overmatige sterfte), waaronder 1.436 extra sterfgevallen onder vrouwen vanaf 85 jaar (14,1 % overmatige sterfte). «Deze cijfers liggen erg hoog in vergelijking met wat we gewoonlijk zien en dat in de drie regio’s», aldus Natalia Bustos Sierra, onderzoekster bij Sciensano. Bij de mannen lag de oversterfte dan wel veel lager, namelijk 350 bijkomende sterfgevallen of 1,8% in vergelijking met voorgaande zomers.

Zevende golf en hete zomer

Sciensano wijst voor de hoge cijfers onder andere naar de extreem warme zomer. Maar liefst vier keer werd het ozon- en hitteplan geactiveerd. Hoewel Sciensano geen oorzakelijke verbanden legt, «is het samenvallen van de oversterfte met hitte- en ozonpieken een terugkerende vaststelling», klinkt het. Vooral tijdens de derde waarschuwingsfase (tussen 9 en 17 augustus) was er een piek met 335 extra sterfgevallen. Precies 95 gevallen worden tijdens deze periode wel gelinkt aan het coronavirus.

Tijdens de zomerperiode zagen we ook de zevende coronagolf, met een piek van sterfgevallen in de week van 18 juli. Het ging toen bovendien ook om de warmste week van de zomer. Tijdens de volledige zomer van 2022 waren er 1.098 sterfgevallen geassocieerd met het coronavirus. Toch kunnen de covid-overlijdens alleen niet de oversterfte van afgelopen zomer verklaren, benadrukt Sciensano.