Zo zorg je dat je ontspannen op reis gaat

Heb jij een leuke reis in het vooruitzicht? Of het nu een stedentrip naar Rome wordt of een lange reis naar een ver oord, je reist een stuk gemakkelijk als je over de juiste bagage beschikt. Hier vertellen wij je hoe je er voor zorgt dat je comfortabel reist en we gaan natuurlijk in op de beste verkoopplekken voor bagage en tassen .

Zo reis je relaxt naar jouw bestemming

Wij hebben voor jou een aantal adviezen op een rij gezet, die jou helpen om bagage te kopen die past bij jouw behoeften. Zo voorkom je een miskoop en/of ongemak als eenmaal op pad bent. Goede koffers en backpacks zijn duur, dus koop direct een product waar je jarenlang mee vooruit kunt.

Bedenk je van tevoren hoeveel ruimte je nodig hebt

Als het om de aanschaf van nieuwe bagage gaat, dan wil je op de eerste plaats zorgen dat je genoeg ruimte hebt. Als jij naar een winterse bestemming afreist, zal jouw kleding meer ruimte in beslag nemen dan wanneer je aan het strand gaat liggen. Natuurlijk is het ook maar net hoeveel kleding je zelf graag meesleept. De inhoud wordt aangegeven in liters. Hoe groter een koffer of reistas is, hoe lastig hij mee te slepen is. Daarentegen zijn er tegenwoordig ook tassen en rugzakken die je eenvoudig kunt vergroten en verkleinen, mocht je de ene keer meer meenemen dan de andere.

Denk aan de manier waarop je reist

Niet alleen wil je beschikken over genoeg ruimte, je moet ook handig jouw spullen kunnen vervoeren. Een koffer is bijvoorbeeld overzichtelijk, maar hij is ook log en snel groot. Kies sowieso voor een koffer die op vier wieltjes rijdt, zodat je extra flexibel bent. Als jij jouw bagage simpelweg meeneemt naar een vakantiebestemming en daar laat staan, is dit dus een praktische oplossing.

Een backpack neem je handig mee op je rug en is dus handig als je veel van het openbaar vervoer gebruik maakt, of je sowieso vaak verplaatst tijdens het reizen. Backpacks zijn er echt in allerlei maten en ook hier wordt de inhoud gemeten in liters. Waar je ook wilt dat jouw koffer goed op slot kan, kun je bij backpacks allerlei accessoires aanschaffen. Denk bijvoorbeeld aan een beschermhoes, waardoor je ook met je rugzak kunt lopen tijdens slecht weer.

Zoek online naar tips en informatie

Online is een schat aan informatie te vinden. Vooral als jij regelmatig reist is het dan ook verstandig om tijd en moeite te investeren in het vinden van de beste bagage. Niet alleen geldt dit voor de te kopen bagage, maar ook voor hoe je die gebruikt. Een goede backpack kun je namelijk helemaal aanpassen aan de bouw van jouw lichaam, waardoor je er urenlang mee rondloopt zonder fysieke klachten.

Goede bagage is duur en daarom wil je in één keer de juiste aankoop doen. Op het internet kun je dus eenvoudig specificaties vergelijken en zo een koffer of backpack kopen waar je jarenlang met plezier gebruik van maakt.

Hier koop je de beste bagage

Weet je inmiddels waar je naar op zoek bent en ben je klaar om de juiste bagage aan te schaffen? Online webwinkels bieden een breed aanbod en laten je eenvoudig zoeken tussen verschillende merken en prijsklassen. Enerzijds zijn er dan winkels die uitsluitend bagage verkopen, maar er zijn ook bredere aanbieders, zoals vidaXL, die allerlei meubels en bagage aanbieden en waar je bijvoorbeeld ook complete sets vindt.

Wij sluiten af met een aantal tips voor het vinden de beste digitale aanbieder: