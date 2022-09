ZO wil de Franse regering het goede voorbeeld geven tijdens de energiecrisis (foto’s)

Zo verscheen Frans premier Élisabeth Borne herhaaldelijk in een gewatteerde jas, net als Energieminister Agnès Pannier-Runacher. Minister van Economie en Financiën Bruno Le Maire, die gewoonlijk een pak draagt, is dan weer overgestapt op een coltrui. «Jullie zullen me niet meer met een das zien, maar met een coltrui. En ik denk dat dat heel goed zal zijn, het zal ons in staat stellen om energie te besparen», verklaarde hij aan France Inter.

De Franse president Emmanuel Macron blijft voorlopig echter zweren bij nette maatpakken. Er is dan ook geen sprake van een pullover-plicht, achterhaalde de zender BFMTV.

Kritiek

De aanpak wordt echter ook op kritiek onthaald. De Franse radicaalrechtse politica Marine Le Pen had het over «de politiek van het falen». «Kunnen ze niet genoeg verwarmen? Laat ze dan kasjmier dragen!»