Zó wakker je het vuur in je relatie weer aan

Jullie zijn al enkele jaren samen, er zijn reeds meerdere pogingen ondernomen om het spannend te houden, maar tevergeefs… Bovendien kan een warme, liefdevolle relatie soms ten koste gaan van erotiek. Wellicht herkennen heel wat koppels zich in die situatie, maar wat doe je er nu juist aan? Is de liefde tussen jullie nog voldoende aanwezig, dan is het absoluut de moeite waard om hier inspanning voor te leveren. Volgende concrete tips geven jullie relatie alvast opnieuw een boost.

Communiceer

De eerste tip klinkt waarschijnlijk ongelooflijk cliché, maar communiceren is wel degelijk de key tot een succesvolle relatie. De spanning weer opbouwen begint met het uitspreken van het ‘probleem’ tegen elkaar. Op die manier komen jullie van elkaar te weten wat jullie juist missen, en kunnen jullie het hebben over mogelijke oplossingen. Belangrijk hierbij is dat jullie niets achterhouden, maar volledig eerlijk zijn.

Experimenteer

De tweede tip lees je wellicht in elk artikel, maar hoe begin je hieraan? Daarvoor nemen we eerst de vorige tip er opnieuw bij, namelijk communicatie. Praat met elkaar over wat jullie fijn vinden en zouden willen proberen, zonder elkaar te veroordelen. Hebben jullie bijvoorbeeld al aan seksspeeltjes gedacht? Dit kan gaan van een dildo tot een buttplug gebruiken , maar neem hier een open houding in aan. Bovendien kan het experimenteren gerust buiten de slaapkamer gebeuren, daarbij is het zelfs aangeraden. Telkens seks op dezelfde plaats hebben kan de zin sterk verminderen, en laat nu net dat hetgeen zijn wat jullie niet nodig hebben.

Lever inspanning

Het spreekwoord luidt niet voor niets “liefde is een werkwoord”. Er zal niet vanzelf opnieuw vuur in jullie relatie komen, maar jullie zullen hiervoor tijd moeten maken en inspanning moeten leveren. Wees hier zeker van bewust, anders zal het niet meteen lukken om de spanning er weer in te krijgen. Daarom kan het helpen om jullie momenten samen in te plannen.

Flirt

De flirterige fase zijn jullie waarschijnlijk al lang gepasseerd, maar dit wakkert net opnieuw vuur aan tussen jullie. Doe alsof het jullie eerste ontmoeting is, en doe een poging om elkaar weer te veroveren. De kans is groot dat je een kant van je partner ziet waarvan je al lang vergeten was dat hij/zijn dit in zich had. Daarnaast kan het helpen om met anderen die buiten je relatie staan te flirten. Maar opnieuw: communiceer hier duidelijk over met je partner, anders zal de spanning té hoog oplopen in een negatieve zin.