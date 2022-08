Zo maakt Leuven het makkelijker voor autobestuurders om parking te vinden

De stad Leuven plaatst momenteel nieuwe, dynamische ledschermen op vijftig locaties in de stad. De schermen moeten automobilisten informeren over de beschikbare parkings in de buurt en de beste reisweg er naar toe. De schermen zullen vanaf dit najaar de huidige borden met de bezetting van de parkings vervangen. «We willen het de bezoekers makkelijk maken om een parking te vinden én het zoekverkeer in de stad beperken», zegt schepen van Mobiliteit David Dessers.

Op de huidige borden staat enkel de naam van de parking en een kleine display waarop het aantal vrije parkeerplaatsen is aangegeven. De nieuwe schermen zullen niet alleen het aantal beschikbare parkeerplaatsen weergeven, maar ook de beste reisweg naar de parking en de reële reistijd op dat moment. Doordat ze volledig digitaal zijn, geven ze altijd de actuele situatie weer.

Nieuw verkeersmanagement

«Afhankelijk van de verkeerssituatie kunnen we bijvoorbeeld op het ene moment het autoverkeer naar rechts geleiden richting parking De Bond en op een ander moment naar links richting parking Philipssite», zegt schepen Dessers. «We zullen er ook andere boodschappen bij kunnen plaatsen of een omleiding grafisch inzichtelijk maken. De borden zullen ook informatie verschaffen over het verkeer in het algemeen, calamiteiten of grote omleidingen bij evenementen.»

In totaal komen er 39 volledig dynamische borden en 11 semi-dynamische borden op in totaal vijftig locaties. De schermen maken deel uit van een nieuw verkeersgeleidings- en parkeermanagementsysteem, waarmee de stad tegemoet wil komen aan de huidige én de toekomstige noden op het gebied van verkeersmanagement- en analyse. In de toekomst wil Leuven de verkeers- en parkeerinformatie ook toegankelijk maken via apps en in-car communicatie.

«We bekijken of we op termijn ook informatie over openbaar vervoer en deelmobiliteit kunnen integreren in de borden», klinkt het nog.