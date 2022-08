Zo houd je jouw medewerkers gemotiveerd en tevreden

Eén van de belangrijkste redenen waarom mensen blij zijn op hun werk is doordat ze goede verbinding voelen met de organisatie en tevreden zijn met wat ze doen en hoe het er op de werkvloer aan toegaat. Gemotiveerd personeel hebben is voor een werkgever erg belangrijk. Niet iedere organisatie pakt dit even goed aan. Terwijl gemotiveerd personeel toch een heel belangrijk onderdeel is voor het goed lopen van je bedrijf. Hoe zorg je ervoor dat je medewerkers iedere dag met plezier naar hun werk gaan, gemotiveerd zijn en blijven?

Blijk van waardering aan het eind van het jaar

Aan het eind van het jaar kiezen nog altijd veel werkgevers ervoor om hun personeel een mooi geschenk aan te bieden. Door middel van het geven van een kerstpakket wens je ze een prettige kerst en een mooi einde van het jaar. Maar het is nog veel meer dan dat. Hiermee kun je aan je medewerkers laten zien wat ze het afgelopen jaar voor je hebben betekend. Kerstpakketten zijn er in allerlei soorten en maten en dus is er altijd iets mogelijk wat bij jou en je medewerkers past. Dit jaar staat duurzaamheid hoog bovenaan en ook alcoholvrije pakketten zijn nog steeds een groot succes. Sommige bedrijven kiezen ervoor om geen kerstpakket te geven, maar veel medewerkers vinden dat jammer. Het is toch een mooie blijk van waardering en dus reden om gemotiveerd te blijven in je werkzaamheden. Het zorgt voor een verbondenheid tussen de medewerkers en de organisatie en dat is noodzakelijk voor blij en tevreden personeel. Kortom, een kerstpakket klinkt wellicht als een onschuldig presentje aan het einde van het jaar, maar er schuilt nog zoveel meer achter.

Persoonlijke aanpak

Door middel van het krijgen van een kerstpakket voelen mensen zich gezien en het is een blijk van waardering voor het gedane werk. Denk bijvoorbeeld aan mooie biergeschenken, pakketten met eten of leuke themapakketten. Aan de andere kant willen mensen zich ook graag gewaardeerd voelen op persoonlijk vlak. Het is dus noodzakelijk om als werkgever te investeren in het aangaan van relaties met je personeel. Mensen vinden het belangrijk dat ze hun verhaal kwijt kunnen en daarin ook echt gehoord worden. Het is erg vervelend wanneer je op je werk het gevoel hebt dat je niet kunt praten over bepaalde zaken waar je mee moet dealen zoals ziekte, overlijden of juist positieve dingen die spelen bijvoorbeeld in het gezin. Luisteren naar je medewerkers is dus een must. Dit kan over persoonlijke zaken gaan die spelen op privé gebied, maar ook dingen die spelen op het werk. Denk aan vervelende situaties met een collega, slechte arbeidsomstandigheden of werkzaamheden die te zwaar vallen of niet meer aansluiten bij de wensen. Ieder mens is uniek en dat behoeft dus een persoonlijke aanpak.

Vertrouwen is belangrijk

Intrinsieke motivatie is een krachtige drijfveer. Iedereen wil graag iets bereiken en die motivatie uit zichzelf halen. Geef medewerkers daarom het vertrouwen dat ze zelfstandig kunnen werken. Een leidinggevende die overal bovenop zit er alles moet controleren werkt vaak averechts. Wanneer mensen hun eigen gang kunnen gaan en ook de ruimte krijgen om te ontdekken en te leren zijn ze vaak veel meer gemotiveerd dan wanneer ze een lijstje af moeten werken van wat hen gezegd wordt te doen. Hieruit komen vaak juist mooie ideeën of oplossingen naar voren die mensen zelf aandragen. Durf als leidinggevende dus open te staan voor feedback en input van je medewerkers.

Positieve feedback en complimenten

Het is ons meestal wel geleerd op school dat wanneer we feedback geven, we beginnen met positieve punten en daarna eventuele kritiekpunten benoemen. Toch wordt deze aanpak nog niet door iedereen op de juiste manier gehanteerd. Nog te vaak wordt er gekeken naar alles wat er fout gaat en daar worden mensen op aangesproken. Terwijl het zo belangrijk is dat mensen opbouwende feedback krijgen waar ze iets mee kunnen. Fouten maken is menselijk en kan dus gebeuren. Dat is heel vervelend voor beide partijen, maar de manier waarop er mee wordt omgegaan is bepalend voor het welzijn van de medewerker. Bovendien moet er niet altijd alleen iets gezegd worden op het moment dat er iets fout gaat. Juist het uitdelen van complimenten voor dingen die goed gaan werkt erg motiverend en zorgt ervoor dat de medewerker zich gezien voelt. Geld ontvangen voor je werkzaamheden is een motivatie, maar een compliment ontvangen en waardering krijgen voor wat je doet is evengoed belangrijk.