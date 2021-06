‘Zeven Zussen’-auteur Lucinda Riley overleden

«Het spijt ons enorm jullie te moeten vertellen dat Lucinda vanochtend in alle rust is overleden, omringd door haar familie, die zo belangrijk voor haar was. We realiseren ons dat dit een enorme schok zal zijn voor velen, omdat de meeste mensen niet wisten dat Lucinda al vier jaar aan kanker leed», luidt het bericht dat de familie van de schrijfster met haar Nederlandse uitgeverij deelde.

«Tijdens deze vier jaar schreef Lucinda vijf boeken, en deze week staat ‘De Zevende Zus’ bovenaan bestsellerlijsten over de hele wereld. Lucinda liet een onuitwisbare indruk achter op iedereen die ze ontmoette, en op iedereen die zich verloor in haar verhalen. Ze straalde altijd liefde en vriendelijkheid uit, in alles wat ze deed, en ze zal ons voor altijd blijven inspireren. Boven alles hield Lucinda van het leven, en leefde elk moment ten volle.»

Zeven Zussen Lucinda Riley, een pseudoniem van Lucinda Edmonds, schreef gedurende haar korte leven tientallen boeken. Wereldwijd werden er al meer dan vijfentwintig miljoen exemplaren van haar romans verkocht. In Nederland en België gingen er al meer dan drie miljoen boeken over de toonbank en verbrak ze meerdere verkooprecords.