Zelfs tijdens corona maakten veel zelfstandigen de sprong naar hoofdberoep

Van de 12.000 personen die zich in 2020 bij Acerta aansloten als starter in bijberoep, maakte 4,5 procent binnen de twee jaar de sprong naar zelfstandige in hoofdberoep en dat ondanks de economische onzekerheid die de pandemie met zich meebracht. Ook in de jaren vóór de pandemie zette gemiddeld 5 procent van de zelfstandigen binnen de twee jaar de stap van bijberoep naar hoofdberoep.

Nadenken over beroepskeuze

«We weten ondertussen dat corona, zoals elke crisis, mensen aan het denken heeft gezet», zegt experte Els Schellens van Acerta. Ze wijst erop dat diverse overheidsmaatregelen - zoals bijvoorbeeld ouderschapsverlof en een betere bescherming bij ziekte - het statuut van zelfstandige de laatste jaren aantrekkelijker hebben gemaakt. «Tijdens de crisis hebben zelfstandigen ook kunnen vaststellen dat ze niet in de kou moesten blijven staan en op steun van de overheid konden rekenen. Dat heeft allemaal een positief effect gehad op het beeld dat mensen van het zelfstandigenstatuut gekregen hebben», klinkt het.

De bouw scoorde het best met 7 procent zelfstandigen die overschakelden van bij- naar hoofdberoep. Ook in de vrije beroepen (5,2 procent) en onder de consultants (4,9 procent) zijn meer dan gemiddeld starters overgeschakeld. De horeca zit met 4,5 procent op het algemene gemiddelde.

Gekeken naar leeftijd blijken vooral de dertigers (5,4 procent) tijdens corona de sprong naar het voltijds zelfstandigenstatuut te hebben gewaagd, gevolgd door de twintigers (4,7 procent).