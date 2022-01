Zanger Meat Loaf, bekend van ‘Paradise by the Dashboard Light’, op 74-jarige leeftijd overleden

Meat Loaf, bij de burgerlijke stand als Marvin Lee Aday bekend, scoorde in het bijzonder met het album ’Bat Out of Hell’ en de daaruit getrokken single ’Paradise by the Dashboard Light’. Het bombastisch klinkend album uit 1977 werd een van de best verkochte ooit.

De zanger zou wereldwijd meer dan honderd miljoen albums hebben verkocht. In 1994 kreeg hij een Grammy Award voor het nummer ’I’d Do Anything for Love (But I Won’t Do That)’ dat op ’Bat Out of Hell’ (1993) staat.

Ook acteur

De zanger speelde ook in 65 films waaronder als Eddie in ’The Rocky Horror Picture Show’. Hij overleed donderdagavond (plaatselijke tijd). Een doodsoorzaak is niet bekendgemaakt.