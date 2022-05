Zaakvoerder van dakwerkbedrijf komt om het leven bij gasexplosie in Deerlijk

Bij de zware gasexplosie woensdagochtend in Deerlijk is de zaakvoerder van een dakwerkbedrijf om het leven gekomen. Een gasfles in de laadruimte van de vrachtwagen ontplofte. Een inzittende raakte zwaargewond. Er is nog altijd zware verkeershinder aan het drukke kruispunt. Zeventien omwonenden worden tijdelijk elders opgevangen.

De ontploffing gebeurde omstreeks 9 uur langs de Vichtesteenweg ter hoogte van de verkeerslichten in Deerlijk Belgiek. «Een dakwerker merkte op dat er iets loos was met een gasfles die achterop zijn vrachtwagen stond. Hij en een inzittende besloten om het voertuig te parkeren en een kijkje te nemen. Daarop is de gasfles ontploft. Een persoon kwam daarbij om het leven, een andere raakte zwaargewond.»

Schade aan gebouwen

Het parket is ter plaatse. De explosie deed heel wat buurtbewoners opschrikken. Enkele gebouwen raakten ook beschadigd. «Zeventien omwonenden worden opgevangen in de nabijgelegen brandweerkazerne Belgiek, totdat zij opnieuw naar huis mogen», aldus de brandweer. De gemeente laat weten dat de Vichtesteenweg van het afrittencomplex tot en met het kruispunt Belgiek afgesloten is. Dat zal zo blijven tot in de late namiddag. De politie regelt het verkeer ter plaatse.