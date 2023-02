YES! Dit oeroud Nederlands koffiemerk opent z’n eerste café in België

Het 270 jaar oude Nederlandse koffiemerk Douwe Egberts opende onlangs het eerste Douwe Egberts-café in België. De eer ging naar Antwerpen, in het gebouw van Kinepolis. Het koffiemerk lanceert tegelijk een nieuwe koffielijn.

In thuisland Nederland heeft Douwe Egberts intussen twaalf eigen cafés. In 2007 besloot de Nederlandse koffiebrander om het aantal koffiecafés en koffiecadeauwinkels in het land uit te breiden door de komst van zijn Amerikaanse branchegenoot Starbucks.

In 2014 ging het koffiemerk echter over tot de sluiting van al zijn eigen winkels en cafés. Een paar vestigingen die door franchisenemers werden gerund bleven wel open. Het bedrijf wou zich voortaan enkel toeleggen op de productie van koffie en thee. De voorbije jaren openden dan weer nieuwe Douwe Egberts-cafés, onder meer in Arnhem.

Nieuwe koffielijn

De opening van het eerste Douwe Egberts-café op Belgische bodem gaat gepaard met de lancering van een nieuwe koffielijn: D.E. Café. Die nieuwe lijn bestaat uit 100% Arabicakoffie, die zowel in bonen als capsules beschikbaar is.

Tot slot nog een weetje voor gebruikers van koffiecapsules: sinds 1 januari mogen alle koffiecapsules in de blauwe pmd-zak – ook die van Douwe Egberts.