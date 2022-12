WOW. Zet het nieuwe jaar in met vallende sterren

Met zowat 80 vallende sterren per uur is de sterrenregen van de Boötiden op 4 januari veel actiever dan andere jaren. De afgelopen jaren bleef het jaarlijkse natuurfenomeen beperkt tot enkele tientallen per uur, ook de komende jaren komen we nog niet aan de helft van het aantal van volgende week. Dat meldt online weerplatform Meteovista.

Woensdag 4 januari kunnen we een sterrenregen van meteorenzwerm Boötiden verwachten. De jaarlijks terugkerende sterrenregen is dit jaar veel actiever dan in andere jaren. Bij helder weer kunnen ongeveer 80 vallende sterren per uur te zien zijn.

Volle maan

De zwakkere meteoren zullen niet zichtbaar zijn, omdat de maan bijna vol is: zaterdag 7 januari is het immers volle maan. Het beste kijkmoment is om 7 uur ’s ochtends. De maan gaat dan aan de noordwestelijke hemel onder en het duurt nog een uur voor het begint te schemeren.

«Het is dus hopen dat het juist in die periode even goed helder is. Doordat de vallende sterren van de Boötiden zo kort duren, heeft het geen zin om een nacht eerder of juist later te kijken», geeft Meteovista nog mee.