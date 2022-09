WOW. Oprichter outdoormerk Patagonia geeft bedrijf weg om klimaat te redden

De 83-jarige Yvon Chouinard geeft zijn bedrijf - met een geschatte waarde van zowat 3 miljard dollar - weg aan enkele stichtingen. Die moeten er voor zorgen dat de opbrengsten van het bedrijf gaan naar de bescherming van het klimaat. «De aarde is nu onze enige aandeelhouder», schrijft Chouinard in een brief op de site van het bedrijf.

Investeren

Concreet zal elke winst die niet wordt geherinvesteerd in de groep als dividend worden uitgekeerd om de strijd tegen de klimaatverandering te helpen financieren. Het zou gaan om zowat 100 miljoen dollar per jaar.