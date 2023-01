WOW. Mexico verbiedt roken in de openbare ruimte

In Mexico is het voortaan verboden om te roken in de openbare ruimte. Het is een van de meest strikte anti-rookwetgevingen ter wereld. Bedrijven mogen bovendien niet langer reclame maken voor tabaksproducten. Ze mogen de producten ook niet uitstallen voor de verkoop. Het verbod gaat zondag in.

De wetgeving is een uitbreiding van een verbod op roken in cafés, restaurants en werkplekken, dat al sinds 2008 geldt. Gelijkaardige beperkingen zijn van toepassing op e-sigaretten en vapes. Niet iedereen is opgezet met de uitgebreide wetgeving: sommigen hebben het verbod draconisch genoemd, omdat roken nu enkel nog toegestaan is in private woningen.

«Moedige stap»

«De WHO verwelkomt zo’n moedige stap op het gebied van tabakscontrole», schreef Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur-generaal van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), op Twitter. «We roepen alle landen op om anti-rookwetgevingen te versterken en te helpen om acht miljoen doden per jaar te verhinderen!» Volgens de Pan-Amerikaanse Gezondheidsorganisatie (PAHO), een regionale organisatie van de WHO, kan tien procent van de overlijdens in Mexico herleid worden tot het gebruik van tabaksproducten en de blootstelling aan rook.