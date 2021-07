WOW. Duizend jaar oude boot gevonden in Nederlands Limburg

In Nederlands Limburg is tijdens grindwinning bij de Maas een ongeveer duizend jaar oude boot gevonden. Het gaat om de houten scheepsresten van een rivieraak uit de periode van de 11e tot 13e eeuw, maakte het Consortium Grensmaas bekend.

Volgens het consortium gaat het waarschijnlijk om de oudste scheepsvondst in Nederlands Limburg. De bootresten werden gevonden op een diepte van zo’n 15 meter tijdens een ontgrinding bij het dorp Grevenbicht. Resten van zo’n type boot werden eerder gevonden in Deventer en Vleuten.

Mergelstenen en visnetten

Scheepsarcheologe Alice Overmeer noemt de houten scheepsresten een heel bijzondere vondst. Van bodem, boord en zijkant van de boot zijn in totaal zo’n 35 houtresten veiliggesteld. Vlak bij de vondst werd ook een hellebaardbijl uit de 11e of 12e eeuw gevonden. Mogelijk heeft die deel uitgemaakt van de inventaris.

In de buurt van de bootresten lag een partij mergelstenen, mogelijk de lading van de boot die zo’n duizend jaar geleden vergaan is. De mergelblokken komen van de Sint-Pietersberg in Maastricht. Ook werden bij de boot resten van visnetten gevonden. Om meer te lezen over het schip en om een reconstructieafbeelding te raadplegen, kan je terecht op de site van Consortium Grensmaas.