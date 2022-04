WOW. Astronomen ontdekken grootste komeet OOIT

Astronomen zijn er met de Hubble Ruimtetelescoop in geslaagd de grootste komeet ooit te vinden, zo heeft scientias.nl gemeld. Het gaat om de reeds eerder gevonden komeet C/2014 UN271 die nu echter zijn geheimen aan de Hubble heeft prijsgegeven. Uit berekeningen blijkt dat de komeetkern een diameter heeft van bijna 130 kilometer.

Hiermee is deze komeetkern maar liefst 50 keer groter dan het hart van de meeste bekende kometen en ruim een derde groter dan de vorige recordhouder - een komeet met een diameter van ‘slechts’ 96 kilometer. De massa van C/2014 UN271 wordt geschat op een indrukwekkende 500 biljoen ton; honderdduizenden keren zwaarder dan de massa van een gemiddelde komeet.

Mysterieuze thuishaven

Momenteel raast het hemellichaam met een slordige 35.000 kilometer per uur door ons zonnestelsel, richting de Zon. Ons zorgen maken hoeft niet volgens de onderzoekers. C/2014 UN271 zal op veilige afstand blijven en zelfs niet voorbij planeet Saturnus komen. Op dit moment is de komeet nog ongeveer 3,2 miljard kilometer van onze ster verwijderd. Op die afstand ligt de temperatuur om en nabij de -210 graden Celsius. Dit is overigens warm genoeg voor koolmonoxide om van het oppervlak te sublimeren en een stoffige coma te veroorzaken.

Volgens de onderzoekers valt de komeet al meer dan 1 miljoen jaar in de richting van de Zon. Over een paar miljoen jaar zal de «staartster» overigens weer terugkeren naar zijn nog altijd ietwat mysterieuze thuishaven: de Oortwolk.