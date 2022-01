Instagram gaat influencers de mogelijkheid geven om betalende abonnementen aan te beiden aan hun fans. Dat heeft Instagram-baas Adam Mosseri woensdag aangekondigd. Voorlopig wordt de functie enkel uitgerold in de Verenigde Staten. Afhankelijk van die resultaten volgt de rest van de wereld.

Makers «hebben nood aan een voorspelbaar inkomen», aldus de Instagram-topman in een video. «En abonnementen zijn een van de beste manieren om voorspelbare inkomsten te hebben», klonk het.

In eerste instantie zal Instagram de betalende abonnementfunctie uitrollen in de Verenigde Staten. Betalende abonnees zouden dan zowel exclusieve stories als lives te zien kunnen krijgen. Via een paars symbool naast hun naam, zullen de makers hen ook gemakkelijk kunnen identificeren.