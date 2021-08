Word je kleiner op middelbare leeftijd? Dan heb je als vrouw meer kans om te sterven, zegt studie

Eerst jarenlang flink je vitamientjes eten om goed te groeien, om enkele decennia later alweer te krimpen: het is de cirkel van het leven. Naast vervelend voor zij die last hebben van een Napoleoncomplex, kan lengteverlies op middelbare leeftijd bij vrouwen echter ook dodelijke gevolgen hebben. Dat blijkt uit een grootschalige studie bij Deense en Zweedse vrouwen, gepubliceerd in het vakblad BMJ Open.

Het onderzoek, op basis van lengte- en sterftegegevens van 2.406 Deense en Zweedse vrouwen op middelbare leeftijd geboren tussen 1908 en 1952, kwam tot de conclusie dat per centimeter lichaamslengte die de vrouwen verloren, ze 15% meer kans hadden om te sterven - aan welke doodsoorzaak dan ook. Wie meer dan twee centimeter verloor op 10 tot 13 jaar tijd, maakte zelfs 74% meer kans om te sterven aan eenderwelke doodsoorzaak op eenderwelk moment in de toekomst. En wanneer gekeken werd naar wie stierf aan hart- en vaatziekten, zijn de cijfers nog iets grimmiger: per centimeter lengteverlies, was er 21% meer kans om te sterven aan een hart- en vaatziekte. En wie meer dan twee centimeter kromp, liep in dat geval dubbel zoveel risico op sterfte.

Onderliggend proces

Mensen worden kleiner wanneer ze ouder worden door veranderingen in de ruggengraat, bijvoorbeeld omdat de tussenwervelschijven kleiner worden. Maar zorgt krimpen er dan rechtstreeks voor dat je sneller sterft? Nee, zegt dr. Sofia Klingberg van de Universiteit van Göteborg, co-auteur van de studie. «Lengteverlies is waarschijnlijk geen risicofactor op zichzelf, maar duidt in plaats daarvan op andere, echte oorzaken», klinkt het in The Guardian. Lage botdensiteit en brosheid, en hun onderliggende oorzaken, kunnen de hogere sterftekans van kleiner wordende mensen mogelijk verklaren. «Ik denk dat de meest waarschijnlijke verklaring ligt in eenzelfde onderliggend proces dat er zowel voor zorgt dat vrouwen kleiner worden en tegelijk meer risico op sterfte geeft», zegt ook Scott Damrauer, een vaatchirurg en wetenschapper van de Universiteit van Pennsylvania. «Lengteverlies in de gaten houden kan nuttig zijn, want het is misschien een alarmsignaal voor een algemene gezondheidscontrole», besluit Klingberg.