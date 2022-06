WHO waarschuwt voor verspreiding apenpokken tijdens festivalseizoen

Het regionale bureau voor Europa van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) waarschuwt voor de verdere verspreiding van apenpokken bij komende festivals en grote samenkomsten. «De kans op verdere overdracht in Europa en elders tijdens de zomer is groot», aldus Hans Henri Kluge, regionaal directeur van de WHO voor Europa.

Het onderzoek tot dusver wijst uit dat de uitbraak in de regio half april al aan de gang was, zegt de WHO. Het is de grootste en geografisch meest verspreide uitbraak van apenpokken die ooit buiten de endemische gebieden in West- en Centraal-Afrika is gemeld. Door de opheffing van de coronamaatregelen, met een toename van reizen en grote evenementen, was er sprake van een snelle en toegenomen overdracht.

Niet zoals corona

Omdat het virus zich niet via dezelfde weg verspreidt als het coronavirus, is er volgens de huidige kennis geen behoefte aan maatregelen op bevolkingsniveau die even uitgebreid zijn als die voor corona, aldus Kluge. «Maar - en dit is belangrijk - we weten nog niet of we de verspreiding ervan volledig kunnen indammen». Daarom moeten de besmettingen worden teruggedrongen, bijvoorbeeld door duidelijke communicatie, isolatie van besmette personen en doeltreffende tracering van contacten. Zeker tijdens de komende zomermaanden is dat belangrijk, want het festivalseizoen biedt het virus veel kansen om te verspreiden.

14 gevallen in België

In België zijn intussen al veertien bevestigde besmettingen met het apenpokkenvirus en één waarschijnlijk geval vastgesteld. Het gaat om negen bevestigde gevallen in Vlaanderen, vier bevestigde en één waarschijnlijk geval in Brussel en één bevestigd geval in Wallonië.